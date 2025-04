Quartu, molestata sul bus | La denuncia: “Mi toccava la gamba di continuo”

Denuncia social da parte di una ragazza che ha voluto mettere in guardia tutte le donne che frequentano la linea Qex

Un uomo alto e pelato. Questo l’identikit della persona che avrebbe molestato una ragazza su un bus Ctm della linea Qex, diretto dalla fermata del centro commerciale Le Vele verso Cagliari. A raccontare il fatto sui social la stessa ragazza che ha subito l’abuso.

“Sono salita sul bus della linea Qex verso Cagliari nella fermata delle Vele. Un signore si è seduto affianco a me nonostante ci fossero molti posti vuoti e ha iniziato a toccarmi la gamba di continuo” racconta. “Sono qui per dirvi di stare attente/i a certi tipi di persone”.

Quindi la descrizione del molestatore: “Era alto, pelato, abbastanza grosso” racconta ancora, spiegando che l’uomo l’avrebbe seguita più volte “quando ero da sola e pure in compagnia di altre amiche, tanto che più volte abbiamo dovuto chiamare altre persone per farci venire a prendere perché era diventato veramente molesto”.

E avverte: “Non dovete dargli confidenza per nessun motivo e soprattutto se vedete che vi segue non rimanete da sole”.

