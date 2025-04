Cagliari Primavera nella storia! Milan travolto: la Coppa Italia è rossoblù

Cagliari Primavera da sogno! Superato il Milan per 3-0 grazie a Vinciguerra, Bolzan e Trepy che consegnano ai rossoblù il trofeo per la prima volta nella storia del club

Il Cagliari Primavera di Fabio Pisacane è nella storia! I giovani rossoblù si impongono sui pari età del Milan sul punteggio di 3-0 e portano in Sardegna la Coppa Italia, per la prima volta nella storia del club rossoblù.

A decidere il match per gli isolani i gol di Vinciguerra (rete meravigliosa con un grandissimo destro a giro) al 20esimo minuto. Il raddoppio porta la firma di Bolzan al 36esimo ribadendo in rete una respinta corta dell’estremo difensore rossonero. A chiudere i conti, nella ripresa, ci pensa Trepy al 70′ che, complice una deviazione, infila la sfera alle spalle di Longoni.

Estrema gioia per il Cagliari e per tutti i tifosi giunti all’Arena Civica Gianni Brera per sostenere i giovani rossoblù che tornano sull’Isola con il trofeo in valigia, pronto ad essere esposto in bacheca.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it