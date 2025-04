Finale Coppa Italia Primavera, Barella in tribuna a tifare Cagliari

Dopo la trasferta di ieri in Champions League a Monaco di Baviera, Barella ha voluto essere presente per sostenere i rossoblù

Negli spalti dell’Arena Civica Gianni Brera per la finale di Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari, era presente anche uno spettatore speciale.

Insieme alla moglie Federica Schievenin e l’agente Alessandro Beltrami era presente anche Nicolò Barella, centrocampista sardo dell’Inter ed ex Cagliari.

Dopo la trasferta di ieri in Champions League contro il Bayern Monaco, vinta dai nerazzurri per 2-1 grazie anche ad una super prestazione di Barella, il centrocampista classe 1997 ha voluto essere presente per l’atto conclusivo della Coppa Italia e sostenere i “suoi” rossoblù che hanno trionfato per 3-0 portando il trofeo in Sardegna nella prima volta nella storia.

