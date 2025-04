Papa Francesco, la politica sarda: “Addio a uomo di pace”

La politica sarda ha reagito alla morte di Papa Francesco esprimendo dolore e cordoglio. Tantissime le personalità che hanno condiviso sui social un pensiero.

Marco Meloni (Pd): “Con la scomparsa di Papa Francesco perdiamo un riferimento morale straordinario, un uomo che ha testimoniato con umiltà e coraggio il messaggio del Vangelo, scegliendo sempre la strada del dialogo e della pace, della giustizia sociale e della vicinanza agli ultimi”.

Piero Comandini (Pd): “Oggi scompare prima di tutto un uomo di grande valore che ha sempre lottato per la pace nel mondo e per sconfiggere le disuguaglianze. Ha lavorato fino all’ultimo giorno nonostante la malattia e, nelle sue ultime ore di vita, ha voluto incontrare i bambini, la gioia del suo pontificato. La Sardegna non lo dimenticherà mai”

Pietro Pittalis (Fi): “Con la morte di Papa Francesco si spegne una delle figure più amate nella storia della Chiesa. Il suo ministero pastorale, così vicino alla gente comune, ha segnato una vera e propria svolta. Bergoglio è stato il Papa di tutti, ha saputo ascoltare il dolore del mondo e se ne è fatto interprete”.

Massimo Zedda (Progressisti): “Tutte noi e tutti noi abbiamo ancora indelebile il ricordo della visita pastorale di Papa Francesco a Cagliari, la prima di un pontificato caratterizzato dall’attenzione verso coloro che hanno un bisogno, un diritto negato, una sofferenza da alleviare. Il suo forte messaggio di pace e di attenzione verso gli ultimi è stato di grandezza universale, condiviso da laici e cattolici”.

Sui social, l’onorevole Ugo Cappellacci ha ricordato il suo discorso davanti a Papa Francesco in occasione dell’evento avvenuto a Cagliari del 2013. Mentre il sindaco di Quartu, Graziano Milia ha disposto le bandiere a mezz’asta nel palazzo comunale.

