La Fiorentina resta a Cagliari, ma è caos hotel e logistica

Giocatori e staff stavano per imbarcarsi quando è stata annunciata la nuova data: ecco tutta la trafila compiuta dal club viola e dove ha deciso di alloggiare

La Fiorentina era pronta a ripartire con un volo charter dall’aeroporto di Cagliari, quando lo staff e la squadra sono stati richiamati. La sfida all’Unipol Domus si giocherà mercoledì 23 aprile alle 18:30.

Una decisone che eviterà ai viola di fare più viaggi ma che apre nuovi scenari complessi. Infatti la società ha dovuto lavorare in queste ore sia dove far alloggiare 50 persone e sia dove trovare i campi per gli allenamenti. La soluzione è stata infine trovata a Elmas.

Secondo quanto riporta FirenzeViola.it, i dirigenti hanno espresso la propria delusione per il comportamento della Figc, che ha messo in difficoltà la trasferta degli uomini di Palladino.

