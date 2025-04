Sardegna, 27 aprile data storica: 123 anni fa il calcio sbarcava nell’Isola

Il 27 aprile è una data fondamentale per il calcio sardo. Secondo le cronache infatti, in questo giorno nel 1902 si svolse la prima partita nell’Isola.

A portare lo sport in Sardegna fu un tale Tullio Zedda, che in precedenza aveva girato l’Italia e aveva notato l’esistenza di questo gioco particolare.

Della partita invece ne diede notizia un noto giornale locale, che raccontò la sfida tra una squadra rossa ed una azzurra. La gara si svolse a Cagliari, in piazza d’armi, ma non è noto come andò a finire.

Secondo le cronache al 90′ le due squadre si trovavano in parità per 2-2 con la gara che proseguì anche per la disputa dei tempi supplementari, di cui però non vi sono notizie.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it