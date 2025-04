Grande gioia per Caterina Murino: è in dolce attesa

Arriva una bellissima notizia per l’attrice cagliaritana Caterina Murino. Come annunciato da lei stessa, in occasione dell’inaugurazione di un mostra, è in dolce attesa.

L’attrice, nota per il suo impegno sociale, già in passato aveva manifestato il desiderio di avere un figlio o una figlia, pensando anche all’adozione.

Nei giorni scorsi poi la bella notizia, resa nota in occasione di una mostra dedicata a canili e gattili della Sardegna. Insieme a questo, la promessa di educare il nascituro all’amore e al rispetto per gli animali e la Sardegna.

