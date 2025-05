Cagliari, ambulante multato: vendeva ostriche e cozze non tracciate

La Polizia Locale e la Guardia Costiera di Cagliari hanno multato nel pomeriggio un venditore ambulante che vendeva prodotti ittici con un furgone in via Is Mirrionis, a Cagliari.

Sul posto sono dovuti intervenire anche i carabinieri di Cagliari poiché l’ambulante ha tentato con la forza di evitare i controlli. Controlli che hanno portato al rinvenimento di circa 60 kg di ostriche e cozze non tracciati e alla scoperta della mancanza di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività commerciale.

Alla fine, i militari hanno provveduto al sequestro del prodotto ittico, del furgone (sprovvisto di copertura assicurativa) e ad una multa di 5 mila euro.

