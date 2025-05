Missione in Libano: decorati due militari della Brigata Sassari

Due militari della Brigata Sassari sono stati insigniti della croce di bronzo al merito in occasione del 164/o anniversario della costituzione dell’Esercito. A consegnargli l’onorificenza a Bari è stata la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti.

I due “sassarini” sono stati premiati per la capacità di operare in situazioni ad alto rischio, come la missione della Brigata Sassari in Libano. Si tratta del maresciallo ordinario Massimo Pireddu, 50 anni di Macomer, del 5/o reggimento genio guastatori, e del 35enne graduato scelto Enrico Cugusi, di Ghilarza, in servizio al 151/o reggimento fanteria.

