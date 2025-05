Temptation Island dice addio alla Sardegna: ecco dove ha trovato casa

Temptation Island non si terrà più in Sardegna. La notizia era già nell’aria da settimane, in seguito alla vendita del resort Is Morus Relais, che era stato da sempre la casa del programma.

Tuttavia, per diverso tempo ci si era chiesti dove si sarebbe spostato il seguitissimo reality, che aveva immediatamente ricevuto delle proposte da tutta Italia.

Secondo quanto riferito da LaC News 24, per la sua prossima edizione il programma avrà come sede Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Le riprese dovrebbero iniziare a fine maggio e si concluderanno per settembre.

