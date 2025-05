Torres, la rincorsa alla B parte domenica contro l’Atalanta U-23

Sarà la prima gara di playoff di C per i sassaresi che, essendo arrivati terzi nel proprio girone, hanno potuto usufruire di due settimane di preparazione

La rincorsa alla Serie B della Torres Calcio partirà domenica 11 maggio dal campo dell’Atalanta Under 23. Sarà la prima gara di playoff di C per i sassaresi che, essendo arrivati terzi nel proprio girone, hanno potuto usufruire di due settimane di preparazione.

L’Atalanta Under 23 è arrivata ottava nel girone A ed è una delle formazioni più in vista dei playoff. Ha eliminato prima Trento (2-1) e poi l’Albinoleffe (3-1).

Dopo la fase a gara secca, ora inizia quella che si gioca tra andata e ritorno. La Torres andrà a far visita all’Atalanta domenica, mentre il ritorno sarà di scena al Vanni Sanna mercoledì 14 maggio.

