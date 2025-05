Debora Aru: “Giuseppe Dessì è un pezzo importante della cultura sarda”

Debora Aru guida la Fondazione Dessì, l’ente che a Villacidro si occupa di tenere vivo il faro della memoria sulla vita e sulle opere dello scrittore: ecco in che modo

Pensare a Giuseppe Dessì significa entrare in contatto con luoghi vicini, di una Sardegna certo lontana, ma i cui temi si riverberano ancora oggi. A distanza di quasi 50 anni dalla sua morte.

Debora Aru guida la Fondazione Dessì, l’ente che a Villacidro si occupa di tenere vivo il faro della memoria sulla vita e sulle opere dello scrittore. Un impegno che ogni giorno permette la valorizzazione di una figura piuttosto rilevante nella cultura sarda.

Com’è essere presidente della Fondazione Dessì?

Interessante. Sicuramente comporta molte responsabilità. Ma al tempo stesso è molto gratificante, perché è un bel percorso.

Che lavoro state portando avanti?

Ci siamo prefissati di valorizzare il suo messaggio. Quest’anno che, in particolare, ricorre il 40esimo del Premio Letterario stiamo cercando di valorizzare la lettura delle opere di Dessì. È un lavoro che stiamo facendo con le scuole. E stiamo cercando di riproporre le opere di Dessì in vari contesti. Avvieremo una serie di attività per la valorizzazione delle opere e del messaggio, ma anche dei territori che sono citati nelle sue opere.

Quanto è attuale la figura di Dessì ancora oggi?

Intanto la figura del Dessì è importante perché è un pezzo della nostra storia. Ha raccontato la Sardegna, il nostro territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Ha parlato dell’ambiente, del ruolo della donna. Sono temi ancora attuali. Nonostante la realtà sia cambiata al suo tempo, la mentalità, la cultura… è rimasto molto dei temi che ha raccontato Dessì. Sono ancora attuali.

Che rapporto si è instaurato tra il Premio Dessì e il territorio?

È chiaro che il Premio è una occasione di confronto per tutti i Villacidresi su tanti temi. È una occasione di approfondirli, di vedere autori, scrittori, artisti di rilevanza nazionale. Il Premio valorizza il paese e ha ricadute economiche. Per noi è sicuramente importante lo scambio culturale.

Personalmente a quale opera di Dessì è legata?

Sono maggiormente legata a “Paese d’ombre”. È un libro che ho letto a scuola, alle elementari, è quello che mi ha colpito di più. Per come sono descritti i luoghi e tutta la serie di vicende che sento molto vicine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it