Aou Sassari, 4 mini auto per i piccoli pazienti: “Trasformano ansia in sorriso”

I corridoi dell’Aou di Sassari si trasformano in percorsi di gioco per i piccoli pazienti. Quest’oggi sono state donate quattro macchine elettriche per bambini da Autoelegance.

Due saranno utilizzate nel reparto di Chirurgia pediatrica, mentre le altre due nel reparto di Pediatria. “Accompagnare un bambino in sala operatoria a bordo di una macchinina con il sorriso, significa anche trasformare l’ansia in un’avventura rassicurante” ha spiegato il dottor Francesco Saverio Camoglio, professore a guida del reparto di Chirurgia Pediatrica.

“È un segno semplice – ha proseguito – ma forte, capace di trasformare l’ansia in sorriso e di rendere più lieve anche il momento più delicato”.

Nel reparto di Pediatria invece le mini auto saranno usate per gli spostamenti interni: “Il gioco resta uno strumento fondamentale nella quotidianità dei bambini – ha affermato il direttore, dottor Gianfranco Meloni – Portare un po’ di normalità all’interno dell’ospedale significa anche offrire conforto e serenità”.

