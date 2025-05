Turismo di montagna, dal ministero 1,6 milioni di euro per la Sardegna

Il Ministero del Turismo ha stanziato un finanziamento di 1.636.668 euro, attingendo ai fondi Psc/Funt nell’ambito del programma ‘Montagna Italia’, con l’obiettivo di promuovere il turismo, rafforzare le infrastrutture e favorire una fruizione rispettosa dell’ambiente nelle zone montane della Sardegna. Questi fondi sono specificamente destinati al progetto denominato ‘L’Oasi del Cervo e della Luna’.

Tale iniziativa, che integra turismo, innovazione sociale e tutela ambientale, mira ad arricchire l’offerta del Parco regionale di Gutturu Mannu attraverso la creazione di proposte esperienziali. L’intento è quello di incentivare attività sostenibili, genuine e distintive, innescando così nuove dinamiche stagionali per i flussi turistici, che attualmente tendono a concentrarsi prevalentemente durante la primavera.

Le aree montuose italiane, estendendosi da nord a sud, rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per l’intero paese. Partendo da questa considerazione, il Ministero del Turismo ha riconosciuto l’importanza di predisporre un insieme organico e strutturato di finanziamenti volti a sostenere azioni di promozione e valorizzazione di questo tesoro. Si ritiene infatti che, se adeguatamente valorizzato e organizzato, il turismo montano possa generare significativi vantaggi per l’industria turistica e per l’economia nazionale.

