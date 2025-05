Mandas: “Coppa America 2027 a Napoli, per la Sardegna occasione persa”

La Coppa America del 2027 si disputerà nelle acque di Napoli e non in Sardegna. In merito è intervenuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Mandas.

“La prestigiosa competizione velica della Coppa America, con ricadute economiche e turistiche enormi, poteva essere destinata alla nostra isola. Ma a causa della miopia e dell’incapacità programmatica dell’ex giunta Solinas e dell’allora Assessorato al Turismo, sarà Napoli ad ospitarla. Così mentre Napoli si prepara ad accogliere l’evento, la Sardegna resta a guardare. Un’occasione persa, che avrebbe potuto valorizzare il nostro territorio, la nostra tradizione velica e attrarre investimenti importanti nel settore nautico e turistico”, commenta il consigliere.

“La nautica, la vela e i grandi eventi sportivi devono diventare leve strategiche dello sviluppo sardo. Certi errori scellerati non devono più ripetersi. Per questo, nella recente finanziaria e nei documenti di programmazione che abbiamo approvato sono previste importanti risorse e strumenti concreti a sostegno di questi comparti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it