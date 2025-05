Mandas, gesto riprovevole: danneggiata la statua di Gigi Riva

Ignobile atto vandalico la notte scorsa a Mandas, dove ignoti hanno danneggiato la statua di Gigi Riva. Il monumento era stato collocato nel novembre 2024 nella piazza del paese, con una cerimonia solenne per l’inaugurazione insieme ad alcuni ex calciatori del Cagliari anni ’70.

L’opera, scolpita in pietra locale dall’artista Mario Matta, è stata brutalmente colpita con un martello: spezzato un braccio e frantumate alcune dita della mano sinistra.

Il gesto ha profondamente indignato l’intera comunità, ma l’atto vandalico potrebbe essere stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza presente nella zona. Le immagini saranno analizzate dalle forze dell’ordine.

“Davanti a certi gesti si prova solo disgusto e non possono e non devono esistere giustificazioni per l’ ignoranza di certi soggetti” scrive sui social il sindaco Umberto Oppus. “Lo sdegno collettivo sarà accompagnato dalla denuncia che stiamo presentando ai Carabinieri nella speranza che le forze dell’ordine individuino subito i responsabili. Ho appena sentito Mario Matta che domani mattina sarà al lavoro per sistemare il danno”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it