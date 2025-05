Olbia, infermiera colpita con un calcio alla schiena | Giagoni: “Inaccettabile”

Il parlamentare chiede la collaborazione di tutte le forze politiche per un'azione seria sulla violenza nelle corsie

Ennesima aggressione in Pronto Soccorso. Questa volta a farne le spese è stata un’infermiera a Olbia, colpita con un violento calcio alla schiena da un uomo di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell’ordine.

Sulla vicenda è intervenuto duramente il deputato leghista Dario Giagoni, manifestando solidarietà e indignazione. “Il personale medico e sanitario svolge nella comunità un ruolo indispensabile, fatto di passione, dedizione e amore per il prossimo che meritano rispetto ed elogio” commenta Giagoni.

“La lotta alle aggressioni nei confronti di chi svolge professioni sanitarie e socio-sanitarie è una tematica che riguarda ogni colore politico, e insieme dobbiamo lavorare per renderla un triste ricordo del passato. Per ciò che attiene il caso specifico mi auguro che il colpevole possa pagare a pieno senza sconti un atto di così inaccettabile inciviltà e delinquenza, in linea con quanto previsto anche dalla norma approvata alla Camera a ottobre 2024”.

