Muravera, rinvio di due settimane per la riapertura della galleria sulla 125

L’apertura della galleria “Arexini'” sulla statale 125 Var “Orientale Sarda”, situata nel comune di Muravera, subirà un ritardo, posticipando la riapertura, prevista inizialmente per il 30 maggio, alla prima metà di giugno.

L’Anas ha comunicato che i lavori sono in fase avanzata e si prevede che le lavorazioni che interferiscono con il traffico stradale possano essere completate entro i primi quindici giorni del prossimo mese. Resteranno da ultimare le prove sugli impianti e altri interventi minori che non comprometteranno la percorribilità del tunnel una volta aperto.

L’opera, del valore di 12 milioni di euro, è iniziata lo scorso 13 gennaio con l’obiettivo di realizzare un nuovo impianto di illuminazione a LED, installare dispositivi luminosi, e implementare nuovi sistemi antincendio e di ventilazione, migliorando così la sicurezza della galleria. Il tunnel era stato riaperto temporaneamente al traffico durante le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e 1° maggio, per poi essere nuovamente chiuso mercoledì 7 maggio per l’ultima fase dei lavori, con l’interdizione della circolazione in entrambi i sensi. Per gli automobilisti, l’attesa si prolunga, e il percorso alternativo attuale comporta un allungamento di circa mezz’ora dei tempi di percorrenza.

