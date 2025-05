Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto una lettera alla Regione in merito al Ddl. I consiglieri di centrodestra si associano: "Prepareremo gli emendamenti"

Salvini scrive a Todde: “Normativa edilizia non recepisce il Salva casa”

Matteo Salvini ha scritto una lettera alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e al presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini. Oggetto di discussione è stato nuovamente il disegno di legge regionale per il riordino e il coordinamento della normativa edilizia e urbanistica.

Questa sera infatti, dovrebbe arrivare l’approvazione definitiva da parte della commissione Governo del territorio, guidata da Roberto Li Gioi.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti però puntualizza quanto aveva già contestato in precedenza: “Il provvedimento mantiene inalterate le misure minime di abitabilità per i monolocali, non riconoscendo le novità introdotte dal decreto-legge Salva casa“.

“Le ragioni del Salva casa – viene spiegato dal ministero – mirano a fornire risposte pragmatiche alle mutate esigenze sociali ed economiche, adeguando la disciplina edilizia e garantendo sicurezza e igiene degli edifici. Queste misure nazionali offrono soluzioni abitative flessibili e a prezzi contenuti per giovani, lavoratori e famiglie monopersonali, anche in contesti urbani con costi proibitivi. Contribuiscono inoltre alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, limitando il consumo di nuovo suolo”.

Per questo motivo, i consiglieri di centrodestra proporranno delle modifiche al testo del provvedimento: “Noi prepareremo gli emendamenti e naturalmente in aula daremo battaglia perché è una legge sovraordinata e bisogna solo darne attuazione, ci sono delle restrizioni che noi non riusciamo a capire” afferma Franco Mula, vice presidente della commissione di Fdi.

