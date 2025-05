Il Brotzu torna sui suoi passi: reintegrato il Dr Massimiliano Tuveri

Massimiliano Tuveri è stato reintegrato dall’Arnas Brotzu. L’azienda ospedaliera ha dunque deciso di revocare il licenziamento del professionista avvenuto lo scorso 22 aprile.

La motivazione addotta al licenziamento di Tuveri era stata quella relativa all'”inadempienza”, un fatto che aveva portato ad un forte dissenso da parte di numerosi colleghi e pazienti.

Poi, con il cambio dei commissari, la situazione ha visto la sua rotta invertirsi e così l’oncologo è stato pienamente riassunto.

“La decisione rappresenta un punto di svolta in una vicenda complessa, iniziata nel giugno 2024 con il trasferimento del Dr. Tuveri da Verona a Cagliari, a seguito della vincita del concorso per la guida della Struttura di Chirurgia Generale a indirizzo Oncologico dell’Arnas” si legge in una nota diffusa dall’ospedale.

“Tuttavia, ciò che era iniziato come una promettente collaborazione si è rapidamente trasformato in un confronto teso, sfociato in un conflitto aperto con implicazioni anche sul piano legale. Oggi, grazie all’intervento del Dr. Marcias (il nuovo commissario dell’azienda), si interrompe un percorso travagliato e si apre una nuova fase, improntata sulla volontà di ristabilire un dialogo costruttivo tra l’Azienda e il professionista”.

“L’obiettivo condiviso è chiaro – conclude il comunicato – rilanciare e valorizzare le attività di chirurgia oncologica, nell’esclusivo interesse della tutela della salute dei cittadini sardi”.

Il chirurgo per il momento lavorerà però in Ogliastra, come confermato dall’assessore Bartolazzi, in risposta ad un’interrogazione mossa dal consigliere della Lega Alessandro Sorgia.

