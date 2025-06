Allarme crisi idrica, Piu: “Presenterò Ddl straordinario urgente”

Servono delle risorse immediate per garantire la stabilità idrica nelle zone più colpite: "Sarà necessaria la collaborazione di maggioranza e opposizione" afferma Piu

La crisi idrica che vive la Sardegna si fa sempre più intensa e per questo l’assessore ai lavori pubblici Antonio Piu ha affermato che presenterà un disegno di legge per cercare di sviluppare un’azione concreta per tamponare le necessità.

“Nei prossimi giorni presenterò in Giunta un disegno di legge straordinario urgente che consenta all’Ente acque della Sardegna, attraverso l’attribuzione di ulteriori funzioni in ambito di Protezione civile, di impiegare immediatamente risorse finalizzate a garantire la sostenibilità idrica nel Sassarese per i prossimi mesi” ha affermato Piu

“Abbiamo necessità – spiega – di portare nell’aula del Consiglio regionale norme straordinarie per consentire ad Enas il superamento della crisi“.

All’emergenza si aggiungono i lavori necessari e programmati con il Pnrr sull’acquedotto Coghinas che stanno creando dei disagi.

Secondo l’assessore sarà necessario ampliare le funzioni di Enas per contrastare le nuove rotture della condotta che si sono generate: “Per fare questo è necessaria la collaborazione di tutte le consigliere e i consiglieri di maggioranza e opposizione per poter mettere in campo in tempi brevissimi tutto l’impegno necessario. Occorre dunque – conclude l’assessore – che sia la il legislatore regionale che l’esecutivo vadano nella stessa direzione”.

