Cagliari, controlli a tappeto anti-malamovida: identificate 130 persone

Non solo la maxi rissa in piazza del Carmine: è stata una lunga notte di controlli per i Carabinieri. Sanzionati anche quattro parcheggiatori abusivi

Non solo la maxi rissa verificatasi nell’area di piazza del Carmine. Questa notte i Carabinieri hanno realizzato una serie di azioni di controllo e prevenzione per cercare di intervenire rapidamente su eventuali casi di malamovida a Cagliari. In totale sono state identificate 130 persone.

Tra le persone denunciate vi è un 22enne di origine marocchina residente a Capoterra, che è stato sorpreso con un frammento di hashish, un bilancino di precisione e 750 euro in contanti, che sono stati ritenuti provenienti da attività di spaccio.

Denunciato anche un giovane tunisino di 20 anni, già noto alle forze di polizia, perché trovato in possesso di uno spray urticante, trentasei pasticche di Lyrica e 200 euro.

Stessa sorte per un 38enne di Carbonia che stava guidando lungo la strada provinciale 17. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi al test salivare antidroga, mentre il fratello, che si trovava a bordo della stessa vettura, è stato trovato con due grammi di cocaina.

Altri tre conducenti uomini sono invece risultati positivi all’alcoltest, con valori superiori a 1,3 g/l. Una donna invece ha rifiutato di sottoporsi al test e per lei è scattato anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Un 29enne di Oristano è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti dopo che i militari gli hanno trovato un grammo di hashish e due di marijuana.

Nel corso della serata anche gli agenti della Polizia Locale e gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del Lavoro hanno svolto una serie di controlli, ispezionando due locali situati in viale Bonaria.

Contestate ai titolari la mancata comunicazione di lavoratori autonomi occasionali e irregolarità nel Documento di valutazione dei rischi; la Polizia Locale ha inoltre emesso delle sanzioni per inquinamento acustico.

Infine, provvedimenti anche in centro storico. Quattro cittadini senegalesi sono stati verbalizzati per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore e colpiti da ordine di allontanamento poiché sorpresi in aree individuate dal regolamento di polizia urbana come zone di particolare pregio.

