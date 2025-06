Gigi Riva, omaggio in mattoncini Lego a 60 anni dal debutto in Nazionale

Gigi Riva, omaggio in mattoncini Lego a 60 anni dal debutto in...

Un’edizione limitata di 60 mattoncini Lego per celebrare i 60 anni dal debutto in Nazionale di Gigi Riva, il leggendario Rombo di Tuono che ha scritto pagine indimenticabili della storia del Cagliari e del calcio italiano.

Era il 1965 quando Riva indossò per la prima volta la maglia numero 11 dell’Italia in un’amichevole contro l’Ungheria. In quella gara non arrivarono gol, ma il bomber del Cagliari si rifarà presto: il 1° novembre 1967, contro Cipro, realizzerà una tripletta nel 5-0 azzurro, il primo dei suoi 35 gol in Nazionale, record ancora imbattuto.

L’iniziativa è stata ideata e realizzata dal brickbuilder cagliaritano Maurizio Lampis, già noto per aver costruito, il 7 novembre 2023 in occasione del 79° compleanno di Riva, un busto commemorativo in Lego composto da circa 12.700 mattoncini. Un’opera unica, autografata da Gigi Riva stesso pochi mesi prima della sua scomparsa.

La scultura sarà esposta dal 27 giugno all’8 luglio 2025 presso il Museo del Calcio di Coverciano, all’interno di una mostra dedicata proprio al primo indimenticabile gettone in azzurro del campione.

“Che emozione ragazzi, questa è veramente tanta roba” scrive Lampis sui social. “Il busto di Gigi Riva al Museo del Calcio a Coverciano, neanche nelle più improbabili fiction mi sarei aspettato un risultato simile”.

“Non vi nascondo che qualche lacrimuccia mi sia scesa il giorno della conferma da parte della Direzione del Museo. Orgoglioso di aver rappresentato un mito assoluto che ci rappresenta in tutta la nostra realtà, quella di un’isola a volte bistrattata ma che quando viene visitata ti fa innamorare e non te la scordi più. Noi sardi siamo introversi, a volte testardi, ma se ci rispetti ti apriamo il cuore. Un mattoncino celebrativo era il minimo che potessi fare”.

