Cagliari, Di Marzio: “Con Nicola segnali d’addio” | Oggi incontro con Giulini

Nonostante una salvezza aritmetica conquistata con un turno d’anticipo e i 36 punti raccolti in stagione, il futuro di Davide Nicola sulla panchina del Cagliari appare sempre più in bilico. Nel pomeriggio di oggi, martedì 3 giugno, è previsto a Milano un incontro decisivo con il presidente Tommaso Giulini, ma le premesse sembrano portare verso una separazione consensuale tra le parti.

Ad anticiparlo è stato il noto giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha spiegato come nonostante Nicola abbia centrato l’obiettivo minimo, la dirigenza stia valutando nuovi profili. Secondo quanto riportato da Di Marzio, la sensazione è che si vada verso una conclusione dell’avventura di Nicola in Sardegna dopo una sola stagione.

Il vertice tra tecnico e presidente sarà determinante per chiarire le intenzioni reciproche e iniziare eventualmente il casting per il nuovo allenatore. Tra i nomi per un’eventuale sostituzione avanza forte quello di Fabio Pisacane, tecnico della Primavera stimatissimo da Giulini. Sullo sfondo Paolo Vanoli, già nella rosa dei papabili per il dopo Ranieri, e Daniele De Rossi, vecchio pallino del presidente già preso in considerazione dopo la discesa in B nel 2022.

