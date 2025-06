Due ambulanze a fuoco tra Cagliari e Quartucciu, nel mirino una onlus

Due mezzi andati a fuoco in contemporanea a Cagliari e Quartucciu, colpita un’associazione: indagini in corso

Un grave atto intimidatorio ha colpito nella notte la Lamarck Assistance Onlus, associazione di volontariato impegnata nei servizi di assistenza sanitaria per l’Ares Sardegna. Due ambulanze dell’organizzazione sono state incendiate simultaneamente in due località diverse: una in via Raffa Garzia a Cagliari, l’altra in via Nazionale a Quartucciu, davanti alla sede operativa del gruppo.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che gli attentatori abbiano appiccato il fuoco al vano motore dei veicoli utilizzando liquido infiammabile. Entrambi i roghi sono divampati quasi nello stesso momento, lasciando poco spazio ai dubbi sulla natura coordinata e dolosa dell’azione.

In via Raffa Garzia sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Squadra Volante e i Vigili del fuoco, ma l’incendio si è propagato anche a un’autovettura parcheggiata accanto. A Quartucciu sono accorsi i Carabinieri del Radiomobile di Quartu insieme a un’altra squadra dei pompieri.

La Lamarck Assistance, attiva da oltre 8 anni nel settore del volontariato sanitario, rappresenta un punto di riferimento per numerose attività di soccorso e trasporto sanitario. Carabinieri e Polizia hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire le motivazioni del gesto.

