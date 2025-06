Tragedia sfiorata a Orosei, precipita in una cava da 9 metri: grave 40enne

L'incidente è avvenuto questa mattina presto con l'uomo che è stato trasportato d'urgenza a Sassari. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

Nuovo brutto incidente sul lavoro in Sardegna. Questa mattina intorno alle 8 un operaio 40enne di Orosei stava lavorando in una cava quando è precipitato da circa 9 metri di altezza.

Sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi del 118, oltre a Vigili del Fuoco e Carabinieri per prestare aiuto all’uomo, che ha riportato numerosi traumi.

Per questo motivo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Proseguono intanto le indagini per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it