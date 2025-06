Macabra scoperta a Siliqua: trovata busta con frammenti ossei

Il ritrovamento ad opera di due passanti è avvenuto in località "Tanca Miceli Serra". Sul posto sono intervenuti i Carabinieri: non si esclude la natura umana dei resti

Scoperta macabra e misteriosa nelle campagne di Siliqua. Nel fine settimana i Carabinieri sono intervenuti in località “Tanca Miceli Serra”, vicino al fiume Cixerri, a seguito della segnalazione del ritrovamento di frammenti ossei.

Ancora non si sa se siano di natura umana, ma questo non è stato escluso. Due cittadini avevano notato una strana busta in plastica rigida e una volta sbirciato sul contenuto hanno notato i frammenti.

Sul posto sono immediatamente giunti i militari della Compagnia di Iglesias, che hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici, stabilendo che potrebbero appartenere ad un’epoca remota.

I Carabinieri hanno perciò repertato il materiale e lo hanno sottoposto a sequestro su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima provvederà a breve alla nomina di un consulente medico-legale incaricato di determinare con esattezza la natura e la datazione dei resti rinvenuti.

