Malore dopo bagno in piscina: gravissimo bimbo di origine sarda

Un bimbo di 9 anni, originario dell’Oristanese, è stato ricoverato all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma dopo aver fatto un bagno in piscina. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Secondo quanto ricostruito, il bambino si trovava in acqua insieme ad altri 4 bimbi quando l’acqua ha cominciato ad ingiallirsi.

In diversi si sono sentiti male e l’ipotesi è che l’intossicazione sia stata causata dal cloro.

Ad avere le conseguenze peggiori è stato il bambino originario di Oristano che attualmente si trova ancora ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto trapelato non sarebbe in pericolo di vita, ma rischia degli importanti danni neurologici.

