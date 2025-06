Puntaldia, brutto frontale tra auto e moto: un ferito

Ancora paura tra le strade sarde. Questo pomeriggio intorno alle 13 si è verificato un brutto scontro frontale tra una moto e un’auto sulla 125, all’altezza del bivio per Puntaldia.

Secondo quanto riferito, sarebbero due le persone coinvolte e ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della moto. Si tratta di un turista tedesco che è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Bianca di San Teodoro.

Sul posto si sono recati anche i Vigili del Fuoco e Carabinieri per la messa in sicurezza dei veicoli e per i rilievi. Intanto il traffico ha subito dei forti rallentamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it