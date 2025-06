L’incidente all’altezza del ponte Emanuela Loi ha coinvolto tre veicoli e bloccato la circolazione in orario di punta

Monserrato, tamponamento sulla statale 554: traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina sulla Statale 554 nel territorio di Monserrato. Coinvolti 3 veicoli in un tamponamento a catena all’altezza del ponte Emanuela Loi, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Pesanti i disagi alla circolazione. L’impatto si è verificato in pieno orario di punta, paralizzando il traffico in entrambe le direzioni e generando lunghe code di automobilisti in attesa di poter proseguire.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Monserrato e un’ambulanza del 118. La situazione è lentamente tornata alla normalità.

