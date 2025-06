Cagliari, il saluto di mister Nicola: “Lascio un angolo di me in questa terra”

Il tecnico ormai ex rossoblù saluta la piazza cagliaritana: "Grazie per aver camminato con me"

Cagliari, il saluto di mister Nicola: “Lascio un angolo di me in...

Dopo l’addio annunciato ieri dal Cagliari Calcio attraverso un comunicato, parla il tecnico Davide Nicola. L’allenatore ha voluto ringraziare la piazza sarda attraverso un post sui social.

“Sedersi sulla panchina del Cagliari Calcio ha significato condividere ogni respiro di questa città: nell’entusiasmo che ti prende sin dalle prime luci dell’alba, nelle notti insonni prima di una sfida, nella delusione o nella gioia al fischio finale” scrive Nicola.

“Vi ringrazio perché mi avete restituito la passione di chi mette il cuore prima di ogni cosa, di chi non smette mai di lottare. Lascio un angolo di me in questa terra, e riparto con la leggerezza di chi sa che il vero orgoglio nasce dall’attaccamento genuino”.

E conclude: “Grazie per aver camminato con me, per aver reso ogni difficoltà un valore, ogni vittoria un’emozione che porterò sempre con me. Al presidente, al direttore, ai calciatori, a tutti i membri dello staff della società, ai nostri tifosi. A tutto il popolo sardo”.

