Cagliari, bomba carta al corteo pro Palestina: arrestato 35enne

Il ragazzo è stato rintracciato questo pomeriggio dalla Digos a Monserrato e portato in Questura, con l'accusa di aver fatto esplodere una bomba carta al corteo dello scorso 10 marzo in Piazza Matteotti

Avrebbe lanciato una bomba carta in occasione del corteo pro Palestina dello scorso 10 marzo: questo il motivo per cui un 35enne dell’area della città metropolitana di Cagliari è stato tratto in arresto dagli agenti della Digos.

La manifestazione si era svolta in piazza Matteotti e aveva coinvolto diverse rappresentanze pacifiste e antimilitariste, che si erano mobilitate contro l’esercitazione Joint Stars.

Nei confronti del 35enne è stata richiesta e ottenuta una misura cautelare ai domiciliari, con accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di materiale esplodente.

Il ragazzo è stato trovato a Monserrato mentre si trovava insieme ai suoi amici nel pomeriggio ed è stato portato in Questura a Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it