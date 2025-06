Paura all’alba a Maracalagonis: i Carabinieri trovano un 61enne ferito in strada dopo una lite familiare

Maracalagonis, uomo accoltellato in casa: è grave | Fermata la convivente

Momenti di autentico terrore alle prime luci dell’alba a Maracalagonis. Un uomo è stato trovato in strada in gravi condizioni, coperto di sangue e in evidente stato di sofferenza. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della Stazione di Maracalagonis, supportati dal nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena. I militari hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, un 61enne del posto, e hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accoltellato all’interno della propria abitazione al culmine di una lite violenta con la convivente, una donna di 54 anni. Ancora poco chiari i motivi alla base del litigio, ma gli inquirenti sospettano un contesto di tensioni familiari esplose improvvisamente.

La donna, che si trovava ancora nell’appartamento al momento dell’arrivo dei militari, è stata fermata e si trova ora sotto custodia in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Le indagini proseguono per accertare con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it