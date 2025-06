Cagliari, la Polizia omaggia il Carabiniere ucciso poco prima della pensione

La solidarietà e il cordoglio nei confronti dell'Arma da parte della Polizia di Stato: previsti 50 agenti e 6 mezzi davanti alla legione di via Sonnino

Il XIII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Cagliari rende omaggio a Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana dopo un conflitto a fuoco con due ladri in fuga, proprio quando stava per andare in pensione.

Oggi tra le 12.45 e le 13, gli uomini e le donne della Polizia di Stato del capoluogo si fermeranno di fronte alla legione Carabinieri di via Sonnino in segno di rispetto. Previsti 6 mezzi e 50 uomini, che stazioneranno davanti alla legione per un minuto di commiato.

