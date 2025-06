Orosei, 19enne grave dopo uno scontro tra monopattino e bici

Il giovane è ricoverato in rianimazione a Nuoro: indagini in corso per chiarire la dinamica dello schianto

Un ragazzo di 19 anni si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dopo un brutto incidente avvenuto nella notte a Orosei.

Il giovane stava rientrando a casa a bordo di un monopattino elettrico, affiancato da un amico in bicicletta. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati in via Grazia Deledda, provocando la rovinosa caduta del 19enne, che ha riportato gravi traumi.

L’impatto è stato violento e immediata è stata la richiesta di aiuto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale nuorese, dove si trova in condizioni critiche.

L’altro giovane coinvolto, che era in bicicletta, ha riportato ferite lievi e ha rifiutato il ricovero. I Carabinieri della stazione di Orosei hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

