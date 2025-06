Indagini serrate sulla morte di Mariano Olla, il 16enne ritrovato in mare davanti a Sant’Elia senza segni di violenza

Cagliari, il giallo della morte di Mariano Olla: attesa per l’autopsia

Mistero sulla morte di Mariano Olla, il 16enne di Sestu il cui corpo è stato ritrovato all’alba del 14 giugno nelle acque antistanti la spiaggetta del parcheggio Cuore, nei pressi del vecchio stadio Sant’Elia, a due passi dal porticciolo turistico di Su Siccu.

Il corpo è stato avvistato mentre galleggiava prono, rivolto verso il fondale, a circa dieci metri dalla riva. Indossava solo un paio di pantaloncini e scarpe sportive, a torso nudo. Nessun segno di violenza apparente, secondo quanto rilevato dal medico legale giunto sul posto su richiesta della Squadra Mobile della Questura.

Le cause del decesso restano incerte, ma l’autopsia prevista per lunedì 16 giugno all’obitorio dell’ospedale Brotzu, sarà cruciale per chiarire la dinamica. Intanto gli investigatori, coordinati dalla Mobile e dal questore Rosanna Lavezzaro, stanno scandagliando ogni dettaglio delle ore che hanno preceduto la tragedia, con particolare attenzione alla notte tra venerdì e sabato.

Un elemento è apparso subito determinante: la partecipazione a un festino con altri giovani sulla spiaggetta. Le testimonianze degli amici convocati in questura restano coperte dal più stretto riserbo, ma la pista dell’incidente dopo una serata di svago prende corpo.

Secondo gli investigatori, è improbabile che il ragazzo abbia deciso di fare un bagno volontario in mare, considerato che indossava ancora le scarpe. Più plausibile, invece, che Mariano stesse camminando sugli scogli che delimitano l’area e sia scivolato, cadendo in acqua senza che nessuno se ne accorgesse.

Domande ancora senza risposta, mentre Cagliari e Sestu restano con il fiato sospeso. La verità, forse, potrà arrivare solo dagli esami autoptici.

