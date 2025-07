Assemini, inseguimento a 200 all’ora sulla 130: panico in strada

Un inseguimento ad altissima velocità, con punte di 200 chilometri orari, ha seminato il panico nella serata di ieri sulla statale 130 tra Assemini e Cagliari. Protagonisti gli agenti del nucleo di pronto intervento della Polizia Locale di Cagliari, impegnati nel tentativo di fermare una grossa berlina con 4 persone a bordo.

La fuga è iniziata dopo una serie di manovre pericolose rilevate dagli agenti. Il mezzo, invece di fermarsi all’alt, ha accelerato repentinamente imboccando la statale in direzione Assemini. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, si è rischiato più volte lo scontro frontale con altri veicoli. Alcuni automobilisti sono stati costretti a uscire di strada per evitare l’impatto.

La folle corsa si è conclusa all’altezza del secondo semaforo di Assemini, dove le pattuglie sono riuscite a bloccare ogni via di fuga e a fermare il veicolo. Per tutti e 4 gli occupanti è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Ulteriore aggravante per il conducente: era privo di patente di guida.

