Villacidro, marijuana e cocaina in casa: arrestati due fratelli

Una semplice attività di controllo del territorio si è trasformata in una doppia operazione antidroga per i Carabinieri del Radiomobile di Villacidro. Nel corso della notte, i militari hanno notato, in due abitazioni diverse, la presenza di piante in vaso con infiorescenze riconducibili alla canapa.

I sospetti si sono rivelati fondati. Nel giardino di un’abitazione occupata da due fratelli di 22 e 20 anni, residenti nel paese, i Carabinieri hanno trovato 4 piante di cannabis di varie dimensioni. La perquisizione domiciliare ha portato inoltre al sequestro di diversi grammi di cocaina e marijuana, chiari indicatori di un’attività di detenzione ai fini di spaccio.

I due giovani sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, previsto nella giornata di oggi presso il Tribunale di Cagliari. La stessa operazione è proseguita con un secondo controllo, questa volta presso l’abitazione di un 62enne del posto. Anche qui i militari hanno trovato cinque piante di canapa coltivate in vaso nel giardino, ma la successiva perquisizione all’interno dell’abitazione non ha fatto emergere ulteriori elementi.

L’uomo è stato denunciato a piede libero e sarà deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

