Caso decadenza, Todde: “I sardi vogliono risposte, non parlare di elezioni”

La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha replicato alle recenti polemiche sulla sua possibile decadenza, riaccese dalla diffida del consigliere di Forza Italia Piero Maieli. A margine dell’evento “Verso Einstein Telescope: i risultati di TeRabit e Etic” all’Università di Cagliari, Todde ha dichiarato: “sono stata eletta per portare avanti un programma elettorale e finché mi sarà consentito porterò avanti il mio programma elettorale”.

La governatrice ha poi spostato l’attenzione sui temi prioritari per la Sardegna, sottolineando l’impegno della Regione nel “riappropriarsi del contesto di Sant’Elia, del colle Sant’Ignazio, per sottrarlo alla speculazione energetica”. Ha aggiunto: “Oggi parliamo di tecnologie e di progetti trasformativi. Io credo che i sardi in questo momento non vogliano sentir parlare di elezioni e vogliano semplicemente avere risposte rispetto ai problemi e una speranza di cambiamento e di futuro. Io voglio parlare di quello.”

Concludendo, Todde ha ribadito con forza il suo obiettivo: “Sono stata eletta per questo e fino a quando mi sarà possibile lavorerò ogni secondo per questo scopo e con questo obiettivo”.

