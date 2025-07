Sassari, aperto il processo contro il fratello del cardinale Becciu

Ha preso il via oggi al Tribunale di Sassari il processo per peculato che vede sul banco degli imputati Tonino Becciu, fratello del Cardinale Angelo Becciu, il vescovo di Ozieri Corrado Melis, e altre sette persone. Le accuse a vario titolo riguardano l’utilizzo improprio di oltre 2 milioni di euro, provenienti dall’8xMille e da fondi vaticani, che sarebbero stati destinati alla diocesi ozierese ma impiegati per fini privati.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Ivano Iai per gli ecclesiastici e Antonello Patanè per gli altri imputati, ha annunciato importanti testimonianze. Tra i testi citati figurano l’attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e il giurista Raffaele Coppola, ex promotore di giustizia della Corte d’appello della Città del Vaticano e oggi avvocato della Curia romana, del Tribunale apostolico della Rota e della Santa Sede.

Il collegio giudicante, presieduto da Giancosimo Mura e affiancato da Monia Adami e Sara Pelicci, ha richiesto alle parti di ridurre le liste testimoniali, che contavano quasi cento persone. La prossima udienza è stata fissata per il 17 settembre, data in cui saranno ascoltati i primi tre testimoni indicati dal pubblico ministero Gianni Caria: tre militari della Guardia di Finanza che hanno condotto le indagini.

Sei degli imputati – Tonino Becciu, il vescovo Corrado Melis, il direttore della Caritas don Mario Curzu, il parroco di San Nicola ed economo della Diocesi don Francesco Ledda, Giovanna Pani e Maria Luisa Zambrano – dovranno rispondere delle accuse di peculato e riciclaggio. Gli altri tre – il parroco di San Francesco don Roberto Arcadu, Franco Demontis e Luca Saba – affronteranno le accuse di false dichiarazioni al pm e favoreggiamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it