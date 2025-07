Osilo, abbandonò il figlio neonato: condannata a 6 anni e 8 mesi

La donna 30enne lo scorso 18 ottobre 2023 abbandonò il suo neonato sotto un'auto in sosta, subito dopo aver partorito in segreto

La madre 30enne di Osilo che lo scorso 18 ottobre 2023 abbandonò il suo neonato sotto un’auto in sosta, subito dopo aver partorito in segreto nella propria abitazione, è stata condannata a 6 anni e 8 mesi di carcere per tentato omicidio.

La sentenza è stata emessa oggi dal GUP del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, nell’ambito di un procedimento con rito abbreviato.

La Pubblica Ministera Maria Paola Asara aveva richiesto una pena di 10 anni, mentre gli avvocati della difesa, Elisa Caggiari e Pietro Fresu, avevano sostenuto la riqualificazione del reato da tentato omicidio ad abbandono di minore.

