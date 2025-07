Cagliari, aperto il primo Centro di salute di quartiere a Sant’Elia

È stato inaugurato questa mattina in via Schiavazzi il primo Centro di Salute di Quartiere di Cagliari, un ambulatorio di prossimità destinato al quartiere di Sant’Elia, una zona che per lungo tempo ha sofferto la mancanza di servizi essenziali. Questo progetto, frutto di un’iniziativa congiunta tra il Comune di Cagliari e l’ASL di Cagliari, si propone anche come un modello innovativo da replicare in altre aree della città.

L’assessora alla Salute e al Benessere dei Cittadini, Anna Puddu, ha evidenziato l’importanza di questa nuova struttura: “Una struttura in cui si potrà realizzare una concreta integrazione sociosanitaria in favore dei cittadini e delle cittadine della zona, che potranno disporre di prestazioni e attività più prossime ai loro luoghi di vita”.

I lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale sono stati completati grazie ai fondi Pon Metro 2014-2020, integrati con risorse comunali. Ora prenderà il via il progetto sperimentale, basato su un innovativo accordo di collaborazione tra il Comune e l’ASL di Cagliari, che introduce un nuovo approccio alla cura e alla promozione della salute. “Questo centro”, ha continuato l’assessora Puddu, “contribuirà, insieme alle altre iniziative già avviate di concerto con la Regione e Area, a promuovere la rigenerazione del quartiere e la qualità della vita di chi lo abita e lo frequenta tutti i giorni”.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, e il commissario straordinario dell’ASL di Cagliari, Aldo Atzori, insieme a numerosi residenti del quartiere. Puddu ha ribadito l’approccio collaborativo del progetto: “Un modello innovativo che mette insieme l’Amministrazione comunale e i servizi sociali con il Dipartimento di prevenzione e promozione della salute con il distretto sociosanitario di Cagliari”.

