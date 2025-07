Commissari Asl, il Psd’Az attacca: “Due senza titolo” | Bartolazzi: “Nessun caso”

Le posizioni dei due commissari Angelo Zuccarelli della Asl di Nuoro e Federico Argiolas della Asl di Oristano non sarebbero regolari. A denunciarlo sono i due esponenti di punta del Partito Sardo d’Azione, Christian Solinas e Antonio Moro.

“La pubblicazione dell’elenco nazionale degli idonei, infatti, unico dal quale poter attingere per legge anche i Commissari delle Asl, ha certificato che i nominati ad Oristano e Nuoro, Federico Argiolas ed Angelo Zuccarelli, non avrebbero i requisiti per svolgere tale ruolo in un’Azienda della Sardegna” dichiarano i rappresentanti del Psd’Az.

Il cavillo riguarderebbe l’ultimo aggiornamento dell’elenco ministeriale pubblicato il 15 luglio, in cui i due selezionati dalla Giunta Todde risultano idonei a ricoprire incarichi limitatamente alle regioni sotto i 500 mila abitanti.

Dall’assessore della Sanità Armando Bartolazzi arriva la replica. “Non c’è nessun caso sulle nomine dei commissari straordinari di Nuoro ed Oristano” prova a disinnescare Bartolazzi. “Tutto è avvenuto nel rigoroso rispetto delle norme vigenti: entrambi al momento della designazione figuravano a pieno titolo e senza limitazioni nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale stilata dal Ministero della Salute. Né avrebbe potuto essere altrimenti, poiché se non fossero stati presenti nella lista non sarebbe stato possibile affidargli alcun incarico”.

L’esponente della Giunta bolla le accuse del Psd’Az come “strumentali e in mala fede”, inoltre da sapere come “i diretti interessati faranno immediatamente ricorso. In ogni caso non esiste nessuna discussione sulla legittimità della loro nomina e dei loro atti”.

