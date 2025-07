L'assessore all'Agricoltura Gian Franco Satta ha espresso forti preoccupazioni i 93 miliardi in meno destinati ad agricoltura e pesca: "Il Governo difenda la Sardegna"

Agricoltura, Satta si scaglia contro i tagli Ue: “Caporetto per la Sardegna”

L’assessore all’Agricoltura Gian Franco Satta ha espresso forte preoccupazione per gli effetti che il nuovo quadro finanziario pluriennale europeo potrebbe avere per il comparto agricolo della Sardegna.

“Il nuovo quadro pluriennale europeo nella forma proposta rappresenta una Caporetto per la Sardegna e per il comparto agricolo regionale. I tagli alla Politica Agricola Comune (PAC), ai fondi per la pesca e alla politica di coesione rischiano di compromettere anni di lavoro, progettualità e sviluppo sostenibile nelle aree rurali dell’isola” ha sottolineato Satta.

“Si parla di quasi 93 miliardi in meno per agricoltura e pesca – ha proseguito – e oltre 170 miliardi tagliati alla coesione rispetto alla precedente programmazione: cifre drammatiche che mettono a rischio la tenuta sociale ed economica delle aree più fragili della nostra isola e dell’Italia intera”.

L’assessore evidenzia come negli anni si sia lavorato per rafforzare le imprese agricole e le produzioni locali e ha chiesto un intervento da parte del Governo: “Chiediamo al Governo italiano di difendere con forza gli interessi della Sardegna, del Mezzogiorno e delle sue comunità rurali nei tavoli europei, e al Commissario Fitto di prendersi la responsabilità politica di quanto accaduto”.

