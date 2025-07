Valentina Greco, ancora nessuna notizia: si seguono diverse piste

Un inquietante mistero avvolge la scomparsa di Valentina Greco, 42 anni, originaria di Cagliari ma residente da anni a Sidi Bou Said, in Tunisia. Della donna, impegnata come consulente per i diritti umani e collaboratrice di agenzie umanitarie, si sono perse le tracce nove giorni fa, dopo l’ultimo contatto telefonico con la madre.

Inizialmente, la famiglia cagliaritana, che gestisce un’edicola in città, non si è allarmata eccessivamente, attribuendo il silenzio al malfunzionamento dello smartphone di Valentina. Tuttavia, il prolungato mutismo del telefono ha spinto i familiari – i genitori e il fratello Alessio – a cercare notizie attraverso i social network, in particolare in un gruppo frequentato da italiani residenti o lavoratori in Nord Africa. L’appello, purtroppo, non ha ancora sortito effetti, e Valentina sembra essersi dileguata nel nulla.

Il fratello Alessio ha annunciato che questo fine settimana si recherà di persona a Sidi Bou Said, la cittadina vicino all’antica Cartagine, dove Valentina vive nel suo appartamento insieme ai suoi gatti. Nel frattempo, la famiglia ha formalizzato la denuncia di scomparsa ai Carabinieri, e il caso è ora seguito anche dalla Farnesina, tramite l’ambasciata d’Italia a Tunisi.

Le autorità tunisine hanno già effettuato un sopralluogo nell’appartamento della donna, che è stato trovato in ordine. Tuttavia, all’appello mancherebbero il computer e il telefono cellulare di Valentina. Un ulteriore elemento che emerge è che Valentina avrebbe recentemente respinto le avances di un uomo che le avrebbe rivolto delle attenzioni. Anche questa pista sarà oggetto di verifica da parte della polizia tunisina, che sta lavorando per rintracciare la 42enne, senza escludere al momento l’ipotesi di un allontanamento volontario.

