Cagliari, Folorunsho sempre più vicino: ecco le cifre dell’affare

Cagliari alle battute finali per il trasferimento del centrocampista che potrebbe raggiungere la squadra nel ritiro di Ponte di Legno

Il Cagliari è in dirittura d’arrivo per il trasferimento del centrocampista Michael Folorunsho dal Napoli. Il giocatore è tornato al club partenopeo dopo il prestito, non tanto fortunato, alla Fiorentina e ora è pronto a ripartire dalla compagine rossoblù.

Il Direttore sportivo Angelozzi è costantemente a lavoro per sistemare gli ultimi dettagli per l’arrivo del calciatore classe 1998 che porterà caratteristiche diverse al centrocampo di Pisacane.

Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro che il Cagliari dovrà corrispondere al Napoli entro il 30 giugno 2026 per acquisire Folorunsho a titolo definitivo.

