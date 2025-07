Quartucciu, nuovo blocco carcere minorile inagibile | Testa: “Struttura fuorilegge”

Continuano ad emergere i problemi del carcere minorile di Quartucciu. A denunciarli è stata questa volta Irene Testa, garante della Sardegna per le persone private della libertà personale.

“Mi sono recata al minorile di Quartucciu – afferma Testa – pensando di trovare i ragazzi nel nuovo blocco la cui ristrutturazione è stata finanziata con tre milioni e mezzo di euro. Il resto dei mq in origine destinati alle attività trattamentali risultano per la gran parte inagibili”.

La garante ringrazia perciò la direttrice, il comandante e tutto il personale che nonostante tutto riescono a rendere comunque sostenibile e umana la detenzione, ma arriva poi la condanna per l’amministrazione pubblica: “Una amministrazione pubblica che non persegue gli standard di agibilità a cui per legge è tenuta, è di fatto illegale e non può avere la presunzione di educare i minori alla legalità“.

“Scriverò con urgenza al provveditorato alle infrastrutture – conclude Testa – per capire per quale ragione i lavori finanziati con soldi pubblici e che prevedevano una consegna il 20 luglio risultano ad oggi fermi”.

