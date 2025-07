Cagliari, lavori di potatura terminati: traffico riaperto in viale Merello

È stato riaperto al traffico il tratto di Viale Merello a Cagliari, compreso tra Piazza d’Armi e via Is Maglias. I lavori di potatura e messa in sicurezza delle alberature sono stati completati, restituendo piena transitabilità a un’arteria importante della città.

Gli interventi, mirati a garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, hanno riguardato la cura del verde lungo il viale. La conclusione dei lavori permette ora di ripristinare la normale circolazione stradale.

