Cortoghiana, la passeggiata in bici finisce male: 37enne arrestato per spaccio

Nella serata di mercoledì, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias e Carbonia hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il soggetto è stato fermato per un controllo nel centro abitato di Cortoghiana, mentre si trovava a bordo di una bicicletta. Durante le fasi di identificazione, l’uomo – residente del posto e già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di droga – ha mostrato un comportamento particolarmente nervoso, che ha insospettito gli agenti.

La perquisizione personale eseguita sul momento ha dato esito negativo, ma la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella sua abitazione 29 grammi di hashish, un coltello a serramanico con tracce di stupefacente, materiale per il confezionamento e 485 euro in contanti, ritenuti compatibili con un’attività di spaccio.

Il 37enne è stato quindi arrestato in flagranza per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l’arresto, senza applicare misure cautelari.

