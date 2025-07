Tragedia sul lavoro a Villasimius, 65enne muore ustionato da una fiammata

L'imprenditore Sandro Cocco è deceduto questa mattina in ospedale dopo un grave incidente sul lavoro che si è verificato ieri mentre utilizzava una fiamma ossidrica

È morto all’alba di oggi, nel centro grandi ustionati dell’ospedale di Sassari, Sandro Cocco, imprenditore 65enne di Settimo San Pietro rimasto gravemente ferito nella giornata di ieri durante un intervento in un cantiere edile a Villasimius.

L’uomo stava lavorando su un balcone di un’abitazione in costruzione insieme a un operaio della sua impresa, quando sarebbe stato colpito da una fiammata sprigionata da una fiamma ossidrica. Secondo una prima ricostruzione, l’imprenditore potrebbe essere stato colto da un malore, perdendo il controllo del cannello a gas e venendo investito dalle fiamme, che gli hanno provocato ustioni gravissime al volto e in altre zone del corpo.

Immediati i soccorsi. Cocco è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari, ma le sue condizioni sono apparse da subito critiche. Il decesso è sopraggiunto nelle prime ore del mattino.

Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di San Vito e il personale dello Spresal, per accertare la dinamica esatta dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

“Stamattina purtroppo abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa, a seguito di un incidente sul lavoro, del nostro concittadino Sandro Cocco, conosciutissimo non solo a Settimo ma in tutta la Sardegna per la sua attività nel settore delle coibentazioni” comunica il sindaco di Settimo San Pietro, Gian Luigi Puddu. “A nome dell’Amministrazione Comunale desidero esprimere le più sentite condoglianze a tutti i familiari”.

